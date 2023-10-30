أسيرات إسرائيليات لدى كتائب القسام يوجهن رسالة إلى نتنياهو (فيديو)
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30/10/2023-|آخر تحديث: 30/10/202308:56 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
نشرت كتائب القسام رسالة موجهة من أسرى الاحتلال في غزة إلى رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو وحكومته.
الرسالة التي وجهتها 3 أسيرات جاء فيها:
- بنيامين نتينياهو مرحبا، نحن موجودون في أسر حماس منذ 23 يوما.
- بالأمس كان هناك مؤتمر صحفي لعائلات الأسرى، ونحن نعرف أنه كان من المفترض أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وأنت كان من المفترض أن تطلق سراحنا، كان يجب عليك أن تطلق سراحنا، وعدت بأن تطلق سراحنا.
- نحن نعاني من فشلك السياسي والأمني والعسكري، بسبب “الفشل” الذي تسببت فيه في السابع من أكتوبر، لأنه لم يكن أي جندي في المكان ولم يأت إلينا أي شخص، ولم يدافع عنا أي شخص.
- نحن مواطنون أبرياء، وندفع الضرائب لدولة إسرائيل، نحن الآن موجودون في الأسر.
- أنت تقتلنا، هل تريد أن تقتلنا كلنا، أنت تريد من الجيش أن يقتلنا، ألا يكفي أنك ذبحت الجميع، ألا يكفيك أن هناك مواطنين إسرائيليين قتلوا.
- أطلق سراحنا الآن، أطلق سراح مواطنيهم وأسراهم الآن (تقصد الفلسطينيين)، أطلق سراحنا، أطلق سراح الجميع، نحن نستحق أن نعود إلى عائلاتنا، الآن الآن الآن (تصرخ بصوت عال).
المصدر : الجزيرة مباشر