إصابة مباشرة في مستوطنة نيتفوت بصاروخ أطلق من غزة (فيديو)

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطعا مصورا لإصابة مباشرة لأحد المنازل بمستوطنة نيتفوت جراء سقوط أحد الصواريخ الذي أُطلق من غزة.

ويظهر المقطع أضرارا كبيرة لحقت بما يبدو أنه شقة سكنية في أحد مباني المستوطنة التي تبعد أكثر من 10 كيلو مترات عن قطاع غزة.

عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة مباشرة في منزل بمستوطنة نيتفوت بأحد الصواريخ التي أطلقت من غزة pic.twitter.com/wAc6Pr3Hrr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 30, 2023

وقالت هيئة البث الإسرائيلية في بيان اليوم الاثنين، إن هناك أكثر من 1538 قتيلا منذ بداية الحرب.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ24 على التوالي عدوانه بالطائرات الحربية والمدفعية والزوارق الحربية على قطاع غزة.

وحتى مساء أمس الأحد، استشهد 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 امرأة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة، كما استشهد 116 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (وفا).