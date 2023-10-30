سياسة|فلسطين

إصابة مباشرة في مستوطنة نيتفوت بصاروخ أطلق من غزة (فيديو)

صاروخ عياش 250
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30/10/2023-|آخر تحديث: 30/10/202301:38 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطعا مصورا لإصابة مباشرة لأحد المنازل بمستوطنة نيتفوت جراء سقوط أحد الصواريخ الذي أُطلق من غزة.

ويظهر المقطع أضرارا كبيرة لحقت بما يبدو أنه شقة سكنية في أحد مباني المستوطنة التي تبعد أكثر من 10 كيلو مترات عن قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية في بيان اليوم الاثنين، إن هناك أكثر من 1538 قتيلا منذ بداية الحرب.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ24 على التوالي عدوانه بالطائرات الحربية والمدفعية والزوارق الحربية على قطاع غزة.

وحتى مساء أمس الأحد، استشهد 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 امرأة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة، كما استشهد 116 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (وفا).

المصدر : الجزيرة مباشر