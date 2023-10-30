واشنطن: لا نخطط لإرسال قوات إلى إسرائيل أو غزة

أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الاثنين، أنه لا توجد خطط لدى الولايات المتحدة لإرسال قوات إلى إسرائيل أو غزة.

وادعت هاريس في حديثها لشبكة سي بي إس نيوز، أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، مجددة دعمها للحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

وأردفت “مع ذلك، من المهم جدًّا ألا يكون هناك خلط بين حماس والفلسطينيين في قطاع غزة”، الذي يتعرض لغارات إسرائيلية عنيفة دمرت أحياء سكنية وخلفت آلاف الضحايا المدنيين.

ولفتت نائبة الرئيس الأمريكي إلى أن الفلسطينيين يستحقون السلامة والأمن والكرامة مثل الإسرائيليين، على حد تعبيرها.

وأكدت أنه يجب الالتزام بقواعد الحرب وأن تكون هناك مساعدات إنسانية تتدفق إلى الفلسطينيين.

وأضافت “ليست لدينا أي نية، ولا خطط لدينا، لإرسال قوات مقاتلة إلى إسرائيل أو غزة”، داعية إيران إلى عدم الانخراط في الصراع الدائر منذ أكثر من 3 أسابيع.

أكثر من 1538 قتيلا إسرائيليا

وقالت هيئة البث الإسرائيلية في بيان، اليوم الاثنين، إن هناك أكثر من 1538 قتيلا منذ بداية الحرب، وتم حتى الآن التعرف على جثث 823 قتيلا من غير الجنود، وتم نقل 715 جثة للدفن.

وأشارت الهيئة الإسرائيلية إلى أن عملية التعرف على باقي الجثث ما زالت مستمرة.

وكان متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، قد قال أمس بمؤتمر صحفي إن عدد الجنود القتلى منذ بدء الحرب وصل إلى 311 والمحتجزين في غزة إلى 230.

وطبقا لمعطيات وزارة الصحة الإسرائيلية فإن 5431 إسرائيليا أصيبوا منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ24 على التوالي عدوانه بالطائرات الحربية، والمدفعية، والزوارق الحربية، على قطاع غزة.

وحتى مساء أمس الأحد، استشهد 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 امرأة و460 مسنًّا، بحسب وزارة الصحة، كما استشهد 116 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (وفا).