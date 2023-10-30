المكتب الإعلامي الحكومي في غزة للجزيرة مباشر: لا يوجد أي تقدم بري إسرائيلي داخل الأحياء السكنية (فيديو)

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف للجزيرة مباشر إن آليات الاحتلال انسحبت بعد فترة وجيزة من توغلها بشارع صلاح الدين، وإن قوات الاحتلال تحاول قطع الطرق الرابطة بين شمال القطاع وجنوبه.

وأضاف معروف “هناك 3 شهداء جراء استهداف سيارة كانت تقل مدنيين خلال توغل آليات الاحتلال بشارع صلاح الدين”.

وفي تصريح صحفي اليوم الاثنين، قال معروف إنه “خلافا لحديث الاحتلال، لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع، وما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقًا من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك”.

وقامت هذه الآليات باستهداف سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين، وإحداث تجريف في الشارع قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع.

وأكد معروف أنه “لا يوجد حاليا أي تواجد لآليات جيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، وعادت حركة المواطنين لطبيعتها عليه”.

وأوضح أن “ما جرى يظهر أن جيش الاحتلال لا يستطيع التواجد في أي منطقة داخل قطاع غزة تحت ضربات المقاومة، حتى لو كانت منطقة زراعية مفتوحة كالتي توغل بها صباحا تحت القصف الكثيف والأحزمة النارية، وواضح أنه يحاول رسم صورة غير حقيقية لتواجد جنوده بمناطق داخل القطاع”.