النيران تلتهم منزلا في مستوطنة “كريات شمونة” بعد إصابته بصاروخ (فيديو)

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، صورًا لإصابة منزل بشكل مباشر في مستوطنة “كريات شمونة” شمالي إسرائيل نتيجة سقوط أحد الصواريخ.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم رصد إطلاق 6 صواريخ باتجاه مستوطنة “كريات شمونة”.

وسقط صاروخ على منزل في المستوطنة الواقعة على الحدود مع لبنان ما تسبب باشتعال النيران فيه.

وردت قوات جيش الاحتلال بالقصف على مصادر إطلاق النار في لبنان.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال رصد 10 صواريخ أُطلقت من الأراضي اللبنانية، باتجاه شمالي البلاد، وفق بيان رسمي.

وقال جيش الاحتلال في بيان: “نفّذنا هجمات داخل الأراضي اللبنانية ردًا على إطلاق النار”.

في السياق، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن كتائبها في لبنان قصفت مستوطنة نهاريا، شمالي فلسطين المحتلة بـ16 صاروخًا، ردًا على “جرائم الاحتلال بحق أهلنا” في غزة.





كما أعلن حزب الله في بيان “أنه بعد متابعة ورصد دقيق اكتشفنا قوة ‏مشاة إسرائيلية في موقع المالكية ومحيطه، فقمنا باستهدافها ‏على الفور بالأسلحة المناسبة، أوقعنا فيها إصابات مؤكدة”.

وأشار الحزب في بيان آخر، إلى استهداف موقع “السماقة” في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بـالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابات مباشرة في قوات الاحتلال.

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، شرعت سلطات الاحتلال بتفعيل خطة إخلاء مستوطنة “كريات شمونه” من سكانها.

وآنذاك، أعلن جيش الاحتلال عن تفعيل خطة إخلاء سكان المستوطنة (عددهم يتجاوز 24 ألفًا) إلى بيوت ضيافة بتمويل من الحكومة.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري (تاريخ بدء عملية طوفان الأقصى) تبادلًا متقطعًا للنيران بين جيش الاحتلال من جهة، و”حزب الله” وفصائل المقاومة الفلسطينية من جهة أخرى.