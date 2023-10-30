بسبب نقص الوقود وسيارات الإسعاف.. جثمان شهيد يصل إلى مستشفى بغزة على عربة يجرها حمار (فيديو)

وصل جثمان أحد الشهداء في غزة إلى المستشفى، ليس على متن سيارة إسعاف، أو أي سيارة أخرى، بل محمولًا على عربة يجرها حمار.

وفي فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر أشخاص يوصلون جثمان شهيد بعربة يجرها حمار إلى مستشفى ناصر عقب قصف إسرائيلي لمنازل في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

كما ظهر في الفيديو الشهيد ملفوفًا ببطانية، أصبحت الكفن الأوليّ لجميع الشهداء، وربما الكفن الدائم لبعضهم نظرًا إلى كثرة عدد الشهداء مقارنة بالأكفان الموجودة في غزة.

وبعد حصار مشدد فرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب، معلنًا قطع الماء والوقود والكهرباء عن القطاع، أصبح هنالك شحّ في الوقود حدّ كثيرًا من تنقل سيارات الإسعاف.

ليس الوقود هو المشكلة الوحيدة، فالقصف الإسرائيلي الغاشم لمناطق مكتظة بالسكان المدنيين، الذي خلّف مئات الشهداء بغارة جوية واحدة، صعّب مهمة سيارات الإسعاف وجعلها لا تستطيع الوصول للضحايا، كما تعاني أطقم الإسعاف أمام ضخامة أعداد الضحايا والمصابين.

إصابات معظمها من الأطفال بقصف للاحتلال على منازل في شمالي قطاع غزة#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة #غزة pic.twitter.com/HbFG3dMzg5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 30, 2023

الحصار المشدد كان كفيلًا وحده بارتفاع أعداد الشهداء، نظرًا إلى خروج عدد كبير من المستشفيات من الخدمة نتيجة نقص الكهرباء، وهو ما أدى إلى تشغيل مستشفى واحد فقط في كل محافظة، إضافة إلى نقص المستلزمات الطبية جراء إغلاق معبر رفح وعبور النزر اليسير فقط من المساعدات، وهو ما دفع مدير مستشفى الشفاء إلى أن يقول “الجرحى يموتون أمامنا ولا نستطيع علاجهم لنقص المستلزمات والأدوية”.

وحتى مساء أمس الأحد، استشهد جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة لليوم الـ24 على التوالي، 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 امرأة و460 مسنًّا، بحسب وزارة الصحة، كما استشهد 116 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (وفا).