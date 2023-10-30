سياسة|روسيا

بوتين: لا سبيل لمساعدة الفلسطينيين إلا بقتال من يقفون وراء الصراع

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
30/10/2023-|آخر تحديث: 30/10/202311:26 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

حمّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “الغرب” مسؤولية الأزمة في الشرق الأوسط، حيث يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا غير مسبوق على قطاع غزة لليوم الـ24 على التوالي.

وفي خطاب، اليوم الاثنين، خلال اجتماع لأعضاء مجلس الأمن الروسي والحكومة ورؤساء وكالات إنفاذ القانون، قال بوتين “النخب الحاكمة في الولايات المتحدة ومن يدورون في فلكها يقفون وراء قتل الفلسطينيين في غزة، وخلف الأحداث في أوكرانيا والعراق وسوريا”.

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وأضاف “من يُنظم الفوضى القاتلة ومن يستفيد منها اليوم؟ برأيي، لقد أصبح الأمر جليّا. إن النخب التي تحكم الولايات المتحدة ومن يدور في فلكها هي المستفيد الرئيسي من انعدام الاستقرار في العالم”.

وتابع “لا سبيل لمساعدة الفلسطينيين إلا بقتال من يقفون وراء الصراع، ونحن نقاتلهم في أوكرانيا”.

وأكد أن مفتاح حل الصراع في الشرق الأوسط هو إقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن النخب الحاكمة في الولايات المتحدة وراء مذبحة الفلسطينيين.

ورأى بوتين أن مقتل آلاف الأشخاص الأبرياء في الشرق الأوسط لا يمكن تبريره.

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المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات