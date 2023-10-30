تعليقا على دور حزب الله.. أبو مرزوق: كنا نتوقع الكثير من حلفائنا في هذه المعركة (فيديو)
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30/10/2023-|آخر تحديث: 30/10/202302:32 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
قال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس إنهم كانوا ينتظرون الكثير من الحلفاء، وذلك ردا عما إذا كانوا يتوقعون دورا أكبر من جهات أخرى مثل جماعة حزب الله اللبنانية.
وأضاف أبو مرزوق في لقاء مع الجزيرة مباشر، الأحد، أنه يدعو الجميع إلى المشاركة بالقدر الذي يمكنهم وليس بالقدر الذي تأمله المقاومة.
وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس أنه ليس معنيا في الوقت الحالي بتناول سلبيات الأطراف المختلفة.
عاجل | موسى أبو مرزوق للجزيرة مباشر: كنا ننتظر الكثير من حزب الله ومن إخواننا في الضفة لكننا مندهشون من الموقف المخزي لإخواننا في السلطة
— الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) October 29, 2023
المصدر : الجزيرة مباشر