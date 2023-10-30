تعليقا على دور حزب الله.. أبو مرزوق: كنا نتوقع الكثير من حلفائنا في هذه المعركة (فيديو)

قال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس إنهم كانوا ينتظرون الكثير من الحلفاء، وذلك ردا عما إذا كانوا يتوقعون دورا أكبر من جهات أخرى مثل جماعة حزب الله اللبنانية.

وأضاف أبو مرزوق في لقاء مع الجزيرة مباشر، الأحد، أنه يدعو الجميع إلى المشاركة بالقدر الذي يمكنهم وليس بالقدر الذي تأمله المقاومة.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس أنه ليس معنيا في الوقت الحالي بتناول سلبيات الأطراف المختلفة.