جيش الاحتلال يقول إنه حرر جندية أسيرة لدى المقاومة.. وقيادي في حماس يعلق

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه حرر جندية كانت أسيرة لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الليلة الماضية.

وذكر في بيان أنه تم إجراء فحص طبي للجندية “أوري مغيديش”، وأنها بحالة جيدة.

ونشر الجيش صورة قال إنها للجندية بعد أن التقت عائلتها.

بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق إن إعلان جيش الاحتلال “هدفه التشويش على فيديو الأسيرات الذي بثته كتائب القسام اليوم”، في إشارة إلى مقطع فيديو نشرته كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، وتظهر فيه 3 أسيرات لديها.

وأضاف الرشق “هذه المزاعم محاولة للهروب من الضغط الذي يمثله ملف أسرى الاحتلال على نتنياهو وحكومته”، داعيا إلى انتظار ما ستعلنه المقاومة الفلسطينية في هذا الشأن.

واتهمت إحدى الأسيرات الإسرائيليات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ”الفشل”. ووصف نتنياهو مقطع الفيديو بأنه “دعاية نفسية قاسية”.

وفي وقت سابق الاثنين، سمح جيش الاحتلال بنشر أسماء ثلاثة من قتلاه، بينما وصل عدد الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية إلى 239 شخصا.