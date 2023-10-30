جيش الاحتلال يقول إنه حرر جندية أسيرة لدى المقاومة.. وقيادي في حماس يعلق

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه حرر جندية كانت أسيرة لدى حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الليلة الماضية.

وذكر في بيان أنه تم إجراء فحص طبي للجندية “أوري مغيديش” وأنها بحالة جيدة.

ونشر الجيش صورة قال إنها للجندية بعد أن التقت بعائلتها.

بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق إن إعلان جيش الاحتلال “هدفه التشويش على فيديو الأسيرات الذي بثه القسام اليوم”، في إشارة لمقطع فيديو نشرته كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس ويظهر فيه 3 أسيرات لدى الحركة.

وأضاف الرشق: “هذه المزاعم هي محاولة للهروب من الضغط الذي يمثله ملف أسرى الاحتلال على نتنياهو وحكومته”، داعيا إلى انتظار ما ستعلنه المقاومة الفلسطينية في هذا الشأن.

واتهمت إحدى الأسيرات الإسرائيليات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ”الفشل”. ووصف نتنياهو مقطع الفيديو بأنه “دعاية نفسية قاسية”.

وفي وقت سابق الاثنين، سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي بنشر أسماء ثلاثة من قتلاه، فيما وصل عدد أسراه لدى المقاومة الفلسطينية إلى 239 شخصا.