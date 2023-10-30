حاخام أمريكي: نصلي من أجل زوال إسرائيل

قال الحاخام يسرائيل ديفيد وايس من المنظمة اليهودية الدولية المناهضة للصهيونية، إن الإسرائيليين “أسسوا دولتهم عن طريق السرقة من العرب، ونصلي من أجل زوال إسرائيل الصهيونية، وأن تتحرر فلسطين في أسرع وقت”.

وأضاف في حديث لوكالة الأناضول أن هناك الكثير من الناس الذين يخلطون بين اليهودية والصهيونية ويلتبس عليهم الأمر.

وقال إن “الصهيونية التي هي أيديولوجية دولة إسرائيل، تحاول تصوير نفسها على أنها دولة يهودية، لكن الصهيونية أيديولوجية ولا علاقة لها باليهودية التي هي دين”.

ولفت إلى أن الصهيونية تسببت في النكبة عام 1948، التي عانى فيها الفلسطينيون تهجيرا قسريا، مؤكدا أن اليهودية والصهيونية متناقضتان ومنفصلتان مثل الأرض والسماء.

ومشيرا إلى وصايا التوراة مثل “لا تقتل ولا تسرق”، وقال الحاخام وايس “القتل والسرقة محرمان بشكل واضح لدينا، بينما هؤلاء (إسرائيل) أسسوا دولتهم عن طريق السرقة من العرب. ولهذا السبب نحن نبكي مع الفلسطينيين”.

وشدد وايس على أن إسرائيل دولة معادية للسامية تنتج الكراهية وتحرض عليها.

وتابع قائلا: “كيهود متدينين، نصلي للرب كل يوم من أجل زوال دولة إسرائيل الصهيونية، التي تسببت في إراقة الكثير من دماء الفلسطينيين واليهود، في أسرع وقت”.

كما لفت إلى أنهم يقومون بالدعاء من أجل أن تنال فلسطين حريتها في أسرع وقت ممكن.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى 8306 شهداء، بينهم 3457 طفلا.

وأسفرت غارات الاحتلال الإسرائيلي العنيفة عن تدمير أحياء سكنية كاملة، كما أطبقت إسرائيل حصارها على غزة، بحيث منعت كافة الإمدادات من كهرباء وماء ووقود وعلاج؛ مما ينذر بوضع كارثي، بحسب تحذيرات دولية.