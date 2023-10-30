سياسة|قطاع غزة

“حذاء الغالي”.. أم تقبل حذاء ابنها الشهيد بعد قصف الاحتلال منزلهم في قطاع غزة (فيديو)

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30/10/2023-|آخر تحديث: 30/10/202304:03 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته وعدوانه الغاشم على قطاع غزة لليوم الـ24 على التوالي، مخلفًا آلاف الشهداء والمصابين، والمئات من الأطفال اليتامى والأمهات الثكالى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهدًا مؤثرًا لأم تقبل حذاء ابنها الذي استشهد بعد قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وظهرت الأم داخل سيارة إسعاف، تبكي ابنها وتقبل حذاءه ووجهها ملطخ بالدماء، وتقول وهي تقبله “حذاء الغالي ياما، ما أحلاها الرجل ياما، عصفور الجنة”، مضيفة “معملش حاجة” حتى يقتله الاحتلال.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 8306 من بينهم 3457 طفلا و2136 امرأة، ووصل عدد المصابين إلى 21048، كما استشهد 117 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية “وفا”.

المصدر : الجزيرة مباشر