“حذاء الغالي”.. أم تقبل حذاء ابنها الشهيد بعد قصف الاحتلال منزلهم في قطاع غزة (فيديو)

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته وعدوانه الغاشم على قطاع غزة لليوم الـ24 على التوالي، مخلفًا آلاف الشهداء والمصابين، والمئات من الأطفال اليتامى والأمهات الثكالى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهدًا مؤثرًا لأم تقبل حذاء ابنها الذي استشهد بعد قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وظهرت الأم داخل سيارة إسعاف، تبكي ابنها وتقبل حذائه ووجهها ملطخ بالدماء، وتقول وهي تقبله “حذاء الغالي ياما، ما أحلاها الرجل ياما، عصفور الجنة”، مضيفة “معملش حاجة” حتى يقتله الاحتلال.

أم تقبل حذاء ابنها الذي استشهد جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/JtiGlCwlT6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 30, 2023

وبحسب وزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 8306 من بينهم 3457 طفلا و2136 امرأة، ووصل عدد المصابين إلى 21048، كما استشهد 117 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية “وفا”.