حكومة غزة: غارات الاحتلال دمرت 47 مسجدا وتسببت في تضرر 7 كنائس (فيديو)

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أدت إلى تدمير 47 مسجدًا، وتضرر7 كنائس، و203 مدارس، بالإضافة إلى 80 مقرًا حكوميًا.

وقال مدير المكتب سلامة معروف في مؤتمر صحفي، الأحد، إن “220 ألف وحدة سكنية تضررت بسبب عدوان الاحتلال منها 32 ألف تم تدميرها كُليًا”.

وأشار إلى أن عدد “شهداء الطواقم الطبية وصل إلى 116، بينما ارتقى 18 شهيدًا من فرق الإنقاذ وطواقم الدفاع المدني، إلى جانب 35 شهيدًا من الصحفيين”.

وفي وقت سابق، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن “جيش الاحتلال هدد بقصف مركز ثقافي أرثوذكسي، ومدرسة يضمان أكثر من 1500 نازحًا”، وفق بيان نشره على منصة “تليغرام”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 23 يومًا غارات مكثفة على قطاع غزة، ردًا على عملية “طوفان الأقصى”، دمرت أحياء بكاملها، وأوقعت 8005 شهداء بينهم 3324 طفلًا و2062 امرأة، إلى جانب 20242 أصيبوا بجروح مختلفة، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.