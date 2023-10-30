سرايا القدس تعلن فشل اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها (فيديو)

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 5 آخرون، خلال اقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها الليلة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن “حصيلة العدوان على جنين فجر اليوم 4 شهداء، و5 إصابات بينها إصابتان خطيرتان”.

وأفادت مصادر طبية في جنين لوكالة الأناضول بأن جرافات إسرائيلية هدمت الجدران الخارجية لمستشفى خليل سليمان الحكومي.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، وحاصرت محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيّرة فوق المدينة.

وأضافت أن القوات نشرت قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المواطنين.

وأكد مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، استشهاد شابين برصاص الاحتلال هما: أمير عبد الله شربجي متأثرا بإصابته الخطيرة بالرصاص الحي، ونورس إبراهيم بعجاوي (28 عاما).

وقال إن مركبات الإسعاف نقلت إلى المستشفى 6 إصابات بالرصاص الحي إحداها خطيرة، مضيفا أن قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية تحاصر المستشفى من الخارج.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال دعست شابا بمركبة عسكرية، وتم نقله إلى مستشفى ابن سينا، كما أصيب شابان بالرصاص الحي نقلا إلى مستشفى الرازي.

وأشارت الوكالة إلى أن جرافات الاحتلال جرفت الشوارع والبنية التحتية في شوارع مدينة جنين، والشوارع المؤدية إلى المخيم ووضعت سواتر ترابية، في محاولة لعزل المخيم عن المدينة، ودمرت عددا من المحال التجارية على أطراف الشوارع؛ مما أدى إلى اشتعال النار في بعضها، كما دمرت جرافة الاحتلال دوار القوس وهو مدخل المخيم، وكذلك دوار الشهداء “الحصان”.

دمار كبير خلفته قوات الاحتلال في جنين pic.twitter.com/xIM7ZPTWZN — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 30, 2023

وأخلت قوات الاحتلال 3 بنايات سكنية في أطراف المخيم من سكانها بشكل كامل، وحولتها إلى ثكنات عسكرية، وأخلت كذلك حي الزهراء المحاذي للمخيم وجعلت سكانه دروعًا بشرية.

وطالبت قوات الاحتلال عبر مكبرات الصوت أهالي المنازل في أطراف المخيم بإخلائها، مهددة بضربها، في الوقت الذي قطعت فيه الكهرباء عن معظم منازل المخيم وأطرافه، وأطلقت كلابها البوليسية داخل أزقة المخيم.

وتعمدت جرافات الاحتلال العسكرية تحطيم عدد من مركبات المواطنين، كما استولت قوات الاحتلال على مركبتين، وسحبت مركبة من ساحة مستشفى ابن سينا، وقامت بتفجيرها.

جانب من الدمار الذي أحدثته قوات الاحتلال خلال اقتحامها المستمر لجنين pic.twitter.com/dRGHehCAzn — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 30, 2023

وأفادت جمعية الهلال الأحمر في بيان، بأن طواقمها تعاملت مع 9 إصابات بالرصاص الحي نقلت إلى مستشفيات مدينة جنين.

مقتنيات أحد جنود الاحتلال التي سيطر عليها الشبان خلال الاشتباكات في مخيم جنين pic.twitter.com/sWQEkDTn2J — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 30, 2023

من جانبها، قالت كتائب القسام – جنين في منشور على منصة قناة الأقصى بتلغرام: يخوض مجاهدونا برفقة بقية فصائل المقاومة اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة جنين على عدة محاور وتم خلالها استهداف القوات المقتحمة بعبوات ناسفة محلية الصنع شديدة الانفجار.

وحسب المنصة تم استهداف آليات الاحتلال بعبوة ناسفة شديدة الانفجار عند مدخل مخيم جنين.

وقالت المنصة إن قوات الاحتلال أطلقت النار على محول الكهرباء؛ مما أدى إلى قطعها عن محيط مستشفى جنين الحكومي.

وفي منشور آخر قالت “نؤكد فشل عملية الاحتلال التي نفذها فجر اليوم باقتحام مخيم جنين، كما تم رصد إصابات وقتلى في صفوف العدو بعد عملية تصدٍّ واسعة نفذتها الكتيبة سيعلن عن تفاصيلها لاحقا”.

#متابعة | سرايا القدس-كتيبة جنين : "نؤكد فشل عملية الاحتلال التي نفذها فجر اليوم باقتحام مخيم جنين ، كما تم رصد إصابات وقتلى في صفوف العدو بعد عملية تصدي واسعة نفذتها الكتيبة سيعلن عن تفاصيلها لاحقاً." — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 30, 2023

وأضافت “نزف شهيدنا القائد الكبير وئام إياد حنون أحد أبرز قادة كتيبة جنين وعضو مجلسها العسكري، الذي ارتقى اليوم الاثنين 30-10-2023م أثناء قيامه بواجبه الجهادي دفاعًا عن المخيم ونصرةً لغزة ضمن معركة طوفان الأقصى”.

وداع الشهيد وئام الحنون في مستشفى جنين الحكومي، عقب ارتقاءه برصاص الاحتلال خلال الاشتباكات التي اندلعت في جنين pic.twitter.com/Xgh5VelaGk — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 30, 2023