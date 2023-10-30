طوفان الأقصى.. ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى نحو 1540

ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين منذ بداية الحرب على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى أكثر من 1538 شخصا، وفق وسائل إعلام عبرية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) في بيان، اليوم الاثنين، إن هناك “أكثر من 1538 قتيلا منذ بداية الحرب”.

وأضافت “تم حتى الآن التعرف على جثث 823 قتيلا من غير الجنود، وتم نقل 715 جثة للدفن”.

وأشارت الهيئة الإسرائيلية إلى أن “عملية التعرف على باقي الجثث ما زالت مستمرة”.

في السياق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هغاري “سُمح بنشر أسماء 3 قتلى من الجيش، هم الضابط الدكتور يائير زلوف (32 عاما) قائد السريّة الطبية في اللواء 401، والضابط ميدان يسرائيل (35 عاما) قائد إمدادات القيادة الجنوبية، والملازم ماور رفائيل شالوم (47 عاما) من وحدة اليمال”.

وأمس الأحد، قال هغاري “عدد الجنود القتلى منذ بدء الحرب بلغ 311، وعدد الأسرى الإسرائيليين في غزة وصل إلى 239”.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن 5431 إسرائيليا أصيبوا منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وفي السابع من أكتوبر، أطلقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جانب باقي فصائل المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى” ردّا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد المبارك، أسفرت عن مئات القتلى، وأسر 239 إسرائيليا بينهم عسكريون برتب رفيعة.