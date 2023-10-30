علي مصطفى اللوح.. شهيد ارتقى في غزة بعد قضائه 25 عاما أسيرا بسجون الاحتلال (فيديو)

ودعت عائلة اللوح 5 من شهدائها بعد استهداف منزلهم في قصف على مدينة دير البلح، في قطاع غزة.

ومن بين شهداء العائلة الشهيد علي مصطفى اللوح الذي قضى نحبه في القصف الذي استهدف منزله، وهو الذي قضى ربع قرن من حياته أسيرا لدى سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وودعته ابنته بكلمات موجعة موضحة أنهم تمكنوا من انتشاله من تحت الأنقاض بعد يوم كامل من القصف، قائلة “الله يسهل عليك يابا، قلبي محرق عليك يابا، فخورون إنه مات شهيد”.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ24 على التوالي عدوانه بالطائرات الحربية، والمدفعية، والزوارق الحربية، على قطاع غزة.

وحتى مساء أمس الأحد، استشهد 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة، كما استشهد 116 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)