في مقبرة جماعية.. دفن 17 شهيدًا من عائلة واحدة بعد قصف الاحتلال منزلهم وسط قطاع غزة (فيديو)

أظهرت مشاهد جوية خاصة، دفنا جماعيا لـ17 شهيدا من عائلة فطاير، في مقبرة بدير البلح وسط قطاع غزة، وذلك عقب استهداف منزلهم في منطقة الزوايدة صباح اليوم الاثنين.

وتظهر الصور تجمع المواطنين للمشاركة في عمليات دفن الشهداء في قبر واحد.

وأعلنت وزارة الداخلية استشهاد 11 شخصا وإصابة آخرين بالقصف، ولاحقا ارتفعت الحصيلة إلى 17 بالتزامن مع عمليات بحث تحت الأنقاض عن مفقودين.

ولجأت السلطات المحلية بغزة إلى فتح مقابر جماعية لعدم كفاية المقابر لدفن الشهداء الذين تجاوز عددهم 8 آلاف جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي على غزة، المستمر لليوم الـ24، تسبب في استشهاد 8306 فلسطينيين من بينهم 3457 طفلا و2136 امرأة، ووصل عدد المصابين إلى 21048، كما استشهد 117 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (وفا).