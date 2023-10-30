مدير مستشفى غزة الأوروبي مستغيثا: نحن بدون مياه لليوم الثامن ولا نستطيع تعقيم الأجهزة (فيديو)

وجه الدكتور يوسف العقاد مدير مستشفى غزة الأوربي، نداء استغاثة إلى الجهات المعنية للعمل على إعادة عمل خط المياه العذبة إلى المستشفى الأوربي، وذلك بعد نفاد كميات المياه الموجودة داخل المستشفى، الأمر الذي يعيق عمليات تعقيم أجهزة المستشفى.

ووصف العقاد، للجزيرة مباشر، الوضع في المستشفى بأنه “يتطور من سيّئ إلى أسوأ بشكل لحظي”، موضحًا أن وضع المستشفى صعب منذ بداية العدوان، مؤكدًا انقطاع الماء منذ 8 أيام عن مستشفى غزة الأوروبي؛ مما يعرقل سير العمل داخل المستشفى.

وشدد العقاد على سرعة توفير المياه العذبة للمستشفى خاصة في ظل الحاجة الماسة إليها لسير العمل في كافة الأقسام في ظل العدوان، ولجوء عدد كبير من النازحين إلى ساحات المستشفى طلبًا للأمان.

“نتخوف من انتشار الأوبئة”.. مسؤول إغاثي في غزة يؤكد للجزيرة مباشر ظهور أمراض جلدية بين صفوف النازحين في مستشفى الشفاء بسبب انعدام المياه.#غزة_تحت_القصف | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/mW54yNUgmw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 30, 2023

ويعاني قطاع غزة، منذ الحصار المشدد الذي أقره الاحتلال الإسرائيلي ردًّا على عملية طوفان الأقصى، قطع الماء والكهرباء والوقود، وهو ما أدى إلى خروج عدد كبير من المستشفيات والمراكز من الخدمة، والاكتفاء بمستشفى كبير في كل محافظة.

كما أن التضييق في عبور المساعدات عبر معبر رفح، فاقم معاناة سكان غزة، وخاصة المنظومة الطبية، التي استهلكت العديد من المستلزمات الطبية خلال القصف والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.