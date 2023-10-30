مسؤول مقبرة دير البلح في غزة: لم يعد هناك متسع لشهداء جدد (فيديو)

في مشهد مهيب يجهّز عدد من الشباب مقابر جماعية بمقبرة دير البلح وسط غزة؛ لدفن شهداء جدد ارتقوا جراء قصف الاحتلال للمنطقة الوسطى.

وتتراصّ الجثث في المقبرة جنبا إلى جنب في محاولة لتقليل المساحات بينها حتى يحظى الجميع بمكرمة الدفن.

وقال سعد بركة المسؤول عن مقبرة دير البلح وسط غزة للجزيرة مباشر: “أنا متفاجئ من هذه الحرب”، مؤكدا أن الأطفال والنساء هم العدد الأكبر التي تبتلعه المقبرة يوميا.

وأضاف بركة: “بندفن جماعي، بنحط بـ20 و30 و100″، متسائلا “هم قادرون فقط على الأطفال والنساء؟”، مؤكدا أنهم يقومون بالدفن في الشوارع المحيطة بالمقبرة.

وأشار المسؤول عن مقبرة دير البلح إلى أن وضع المقبرة سيّئ للغاية، مؤكدا أن عدد من تم دفنهم حتى اللحظة في المقبرة 2700، مشددا على عدم وجود متسع لشهداء جدد.

وأوضح بركة أن الاحتلال حث الناس على النزوح إلى الأماكن الوسطى لتحصيل الأمان، لكنهم يقومون يوميا بدفن شهداء نزحوا إلى تلك المنطقة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 8306 من بينهم 3457 طفلا و2136 امرأة، ووصل عدد المصابين إلى 21048.