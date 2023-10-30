معاناة خاصة للنساء الحوامل خلال العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)

يواجه قسم النساء والتوليد بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة أوضاعا مأساوية في ضوء الأزمة التي تعيشها المستشفيات والقطاع الصحي نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم الـ24 على التوالي.

وأظهرت مشاهد خاصة الأوضاع الصعبة التي يمر بها قسم التوليد في مستشفى الشفاء، إذ يشهد اكتظاظا بالنازحين والنساء الحوامل، بالتزامن مع نقص حاد للإمكانات وظروف صعبة تواجه الطواقم الطبية في التعامل مع الحالات اليومية.

وقال رئيس القسم عائد أبو حصيرة “نسبة الولادة القيصرية زادت بشكل كبير، إضافة إلى ارتفاع بنسبة الإجهاض للنساء الحوامل بحوالي 3 أضعاف الوضع الطبيعي”.

وأضاف “النساء الحوامل يواجهن ظروفا صعبة خاصة أن معظم الإصابات التي تصل نتيجة القصف الإسرائيلي تعاني من انفصال في المشيمة، وعدد كبير من الإصابات تخللها وفاة مباشرة للمرأة الحامل والجنين، في حين تحاول الطواقم المتخصصة التعامل مع إصابات أخرى بعمليات جراحية لكنها تفقد حياة الأم والجنين في نهاية المطاف بسبب شدة الإصابة”.





وأوضح أبو حصيرة أن النساء الحوامل يعشن شعور خوف بسبب عدم وجود بيئة مناسبة للولادة لاكتظاظ المستشفيات بالمصابين والضحايا، مشيرا إلى أن أقسام الولادة تأثرت بسبب العجز في الإمكانيات وعدم قدرتها على تقديم خدمة مناسبة، وشمل العجز أيضا الكوادر الطبية والأدوات والغرف، الأمر الذي زاد من نسبة الولادة المبكرة.

ويعاني قسم التوليد بشكل أكبر من الأقسام الأخرى بمجمع الشفاء الطبي بسبب أنه يتعامل مع الأم قبل ولادتها وبعدها، ومع الجنين كذلك الذي يحتاج إلى رعاية صحية فائقة، في الوقت الذي يواجه فيه المستشفى أزمة حادة بالإمكانيات، وفق أبو حصيرة.

وأكد أن الأطباء الذين يعملون في قسم التوليد يتم استدعاؤهم يوميا للتعامل مع حالات إصابات نساء حوامل نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.