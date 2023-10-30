ميقاتي: نعمل على تجنيب لبنان حربا مع إسرائيل وحزب الله يدير الأمور بعقلانية وحكمة

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، إنه يعمل على “تجنيب لبنان دخول الحرب”، لكنه أشار إلى أن الأمور “مرتبطة بالتطورات في المنطقة”.

وأضاف ميقاتي في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية أنه يقوم بواجبه في ما يتعلق بتجنيب لبنان دخول الحرب، مؤكدا أن البلاد اليوم “في عين العاصفة”.

وردّا على سؤال عما إذا كان قد لمس خلال اتصالاته نية حزب الله عدم التصعيد، قال ميقاتي “حتى اليوم، أرى أن حزب الله يقوم بعقلانية وحكمة بإدارة هذه المواضيع، وشروط اللعبة لا تزال محدودة”.





لكنه أوضح أنه لا يستطيع “طمأنة اللبنانيين” لأن الأمور “مرتبطة بالتطورات في المنطقة”، مشددا على أن الشعب اللبناني “لا يريد دخول أي حرب ويريد الاستقرار”.

وتابع “لا يمكن أن ألغي أي تصعيد (في لبنان) يمكن أن يحصل، لأن ثمة سباقا بين وقف إطلاق النار (في غزة) والتصعيد في كل المنطقة”.

وأبدى ميقاتي خشيته من “حدوث فوضى أمنية ليس في لبنان فقط، بل في منطقة الشرق الأوسط كلها”، في حال عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال ميقاتي، الذي زار الدوحة أمس الأحد، إن قطر “تسعى بجدية إلى عملية تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار”.

وذكر أن “الوساطة (القطرية) كادت تنجح نهار الجمعة الماضي، لكنْ عُطلت عندما بدأ الجيش الإسرائيلي الدخول البري إلى غزة”، مضيفا أن قطر تتطلع إلى “استئناف هذه المفاوضات، عسى أن تؤدي إلى وقف لإطلاق النار يكون بداية لأمور انسانية”.





وتشهد الحدود الجنوبية للبنان تبادلا للقصف بين حزب الله وإسرائيل منذ ثلاثة أسابيع، كما أعلنت فصائل فلسطينية إطلاق صواريخ وتنفيذ عمليات تسلل عبر الحدود.

وأسفر القصف الإسرائيلي لجنوبي لبنان عن استشهاد العشرات بينهم مدنيون.