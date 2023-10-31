أبو عبيدة يعلن تدمير القسام 22 آلية إسرائيلية في غزة وينفي تحرير أسيرة لدى حماس (فيديو)
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31/10/2023-|آخر تحديث: 31/10/202308:54 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، أن مقاتليها تمكنوا من تدمير 22 آلية عسكرية حتى الآن بقذائف “الياسين 105” المضادة للدروع وشديدة التدمير وعالية الاختراق.
وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم القسام، في خطاب متلفز “هاجم مجاهدونا دبابات وآليات العدو بمختلف أنواع العبوات المضادة للدروع والأفراد، ونفذوا عمليات تسلل على قوات العدو، وتمكنوا من قتل وإصابة عدد كبير من جنوده في مختلف نقاط الاشتباك”.
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ونفى أبو عبيدة ما ذكره جيش الاحتلال بشأن تحرير أسيرة لدى حماس، وقال “ننفي أن يكون العدو قد وصل إلى أي أسير لدينا في القسام، وفي حال حدوثه فقد يكون من جهات أخرى منفردة”.
وأضاف “احتفل نتنياهو بعد أكثر من 25 يوما من الحرب بتحرير أسيرة، إذَن فهو يحتاج إلى 20 سنة ليحرر جميع أسراهم”.
وفي ما يلي أهم ما ذكره أبو عبيدة في خطابه:
- قواتنا تتصدى لهجمات العدو في كل المحاور وخاض مجاهدونا مواجهات ضارية واشتباكات مباشرة.
- مجاهدونا تمكنوا من تدمير 22 آلية عسكرية حتى الآن بقذائف الياسين 105.
- تمكن مجاهدونا من قتل وإصابة عدد كبير من جنود العدو في العديد من محاور الاشتباك.
- نكشف عن دخول طوربيد العاصف لأول مرة في هذه المعركة مع العدو.
- عملياتنا الدفاعية متواصلة وما زال في جعبتنا الكثير وغزة ستكون مقبرة للعدو ووحلا لجنوده وقواته.
- نبشر نتنياهو وأركان حربه وقيادة جيشه بأنهم سيجثون على الرُّكَب في نهاية المعركة.
- ندعو كل جندي ومقاتل شريف في هذه الأمة إلى اقتناص الفرصة والمشاركة في المعركة.
- ننفي أن يكون العدو قد وصل إلى أي أسير لدينا في كتائب القسام وفي حالة حدوثه فقد يكون مع جهات أخرى منفردة.
- أبلغنا الوسطاء أننا سنفرج عن عدد من الأجانب المحتجزين لدينا خلال الأيام القادمة.
المصدر : الجزيرة مباشر