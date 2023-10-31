إسرائيل تصدر أعلى مستوى تحذير من السفر إلى داغستان بعد أزمة المطار

رفعت إسرائيل تحذيرها بشأن منطقة شمال القوقاز الروسية إلى المستوى الرابع وهو الأعلى، وناشدت مواطنيها المغادرة عقب اقتحام حشد من الجماهير، أمس الأحد، أحد مطارات داغستان الروسية.

وقال بيان مشترك من مجلس الأمن الوطني ووزارة الخارجية، الاثنين، إنه بسبب مخاوف بشأن حادث الأمس والقلق إزاء تكراره، يجب على المواطنين الإسرائيليين تجنب هذه المناطق، ويجب على أولئك الموجودين هناك المغادرة، حسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

ومساء الأحد، نشب شجار بين قوات الأمن ومتظاهرين اقتحموا مطار محج قلعة في داغستان ذاتية الحكم التابعة للاتحاد الروسي، بسبب طائرة قادمة من إسرائيل، وذلك للتعبير عن غضبهم إزاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.





واقتحم المحتجون المطار أثناء وصول الطائرة من إسرائيل، الأمر الذي اضطر قوات الأمن إلى إغلاق المطار وإبعاد المحتجين، مما أسفر عن إصابة 20 شخصا.

رفعوا أعلام #فلسطين.. مئات المحتجين الغاضبين يقتحمون مطار عاصمة #داغستان احتجاجًا على هبوط طائرة إسرائيلية pic.twitter.com/mzq4DxuAUi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 29, 2023

وكانت إسرائيل قد حثت السلطات الروسية على حماية الإسرائيليين واليهود في المناطق الواقعة تحت ولايتها.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن السفير الإسرائيلي لدى موسكو يعمل مع السلطات الروسية لضمان سلامة الإسرائيليين واليهود.

وتشن إسرائيل منذ 24 يوما حربا على قطاع غزة، دمرت خلالها أحياء بكاملها، وأدت إلى استشهاد 8306 فلسطينيين بينهم 3457 طفلا و2136 امرأة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية، بينما قتلت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) إلى جانب باقي فصائل المقاومة أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر عبرية رسمية.