استشهاد 19 من عائلة مهندس البث بمكتب قناة الجزيرة في غزة محمد أبو القمصان

استُشهد 19 فردا من عائلة مهندس البث بمكتب الجزيرة في غزة الزميل محمد أبو القمصان في مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بمخيم جباليا، اليوم الثلاثاء.

ومن بين الشهداء والد الزميل محمد واثنتان من أخواته.

وأدانت شبكة الجزيرة الإعلامية في بيان “القصف الإسرائيلي الشنيع والعشوائي الذي أدى لمقتل 19 فردا من عائلة الزميل محمد القمصان مهندس البث بمكتب الجزيرة في غزة”.

ودعا البيان “لمحاسبة القتلة حتى لا تمر الجرائم الإسرائيلية دون محاسبة”.

وحثت شبكة الجزيرة الإعلامية “المجتمع الدولي على وضع حد لهذه المجازر بأقصى سرعة وتحقيق العدالة لعائلات الشهداء والمصابين الأبرياء”.

تدين الجزيرة بشدة القصف الإسرائيلي الشنيع والعشوائي الذي أدى إلى استشهاد 19 فردا من عائلة الزميل #محمد_أبو_القمصان، مهندس البث بمكتب الجزيرة الإخبارية في #غزة. وأدى القصف الذي تعرض له منزل عائلة محمد في مخيم جباليا إلى استشهاد والده، وشقيقه واثنتين من أخواته. وتتقدم شبكة… pic.twitter.com/fTdXpDYYh2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 31, 2023

وفي وقت سابق الثلاثاء، استُشهد وأصيب المئات في مجزرة للاحتلال بعد استهدافه مربعا سكنيا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.





والأربعاء الماضي، استُشهد أفراد من عائلة مراسل الجزيرة وليد الدحدوح، منهم زوجته وابنه وابنته وحفيده، بقصف للاحتلال استهدف منزلا نزحوا إليه في وسط القطاع.