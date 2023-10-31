استشهاد 18 من عائلة مهندس البث بمكتب قناة الجزيرة في غزة محمد أبو القمصان

استُشهد 18 فردا من عائلة مهندس البث بمكتب الجزيرة في غزة الزميل محمد أبو القمصان في مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بمخيم جباليا، اليوم الثلاثاء.

ومن بين الشهداء والد الزميل محمد واثنتان من أخواته.

وفي وقت سابق الثلاثاء، استُشهد وأصيب المئات في مجزرة للاحتلال بعد استهدافه مربعا سكنيا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.





والأربعاء الماضي، استُشهد أفراد من عائلة مراسل الجزيرة وليد الدحدوح، منهم زوجته وابنه وابنته وحفيده، بقصف للاحتلال استهدف منزلا نزحوا إليه في وسط القطاع.