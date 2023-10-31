استُشهدوا بعد نزوحهم إلى الجنوب.. فلسطيني يفقد 6 من أسرته في غارة إسرائيلية على غزة (فيديو)

وصف الشاب الفلسطيني عصام البكري كيف فقد 6 من أفراد أسرته جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا نزحوا إليه في جنوبي قطاع غزة.

وقال البكري للجزيرة مباشر “مسافة ما طلعت أنا نزّلوا (قصفوا) البيت كله فوق رؤوسهم، واستشهد 6 من أفراد أسرتي بينما أصيب الآخرون”

وأوضح أنه وأسرته نزحوا من شمالي القطاع إلى الجنوب، هربا من نيران الحرب والقصف العشوائي للطائرات الإسرائيلية، مؤكدا أن الاحتلال لم يتركهم، إذ قصف المنزل الذي نزحوا إليه، ليُستشهد والده ووالدته وأخواته، موضحا أن بقية أفراد العائلة قاموا بانتشالهم من تحت الأنقاض.

وأكد الشاب أن الموت كان يلاحقهم، موضحا أنه نجا وأسرته قبل ذلك من الموت بأعجوبة بعد قصف قريب من منزلهم في شمالي قطاع غزة قبل نزوحهم إلى الجنوب.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مختلف أنحاء قطاع غزة، رغم ادعائه أن جنوبي القطاع آمن، وارتكب مجازر في الشمال والجنوب، مما أسفر عن استشهاد 8525 بينهم 3542 طفلا و2187 امرأة و460 مسنا، وإصابة 21543، حسب وزارة الصحة.