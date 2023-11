استقالة مسؤول بالأمم المتحدة في نيويورك احتجاجا على فشل المنظمة في منع “الإبادة الجماعية” بقطاع غزة

قدّم كريغ مخيبر، مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك، استقالته احتجاجا على فشل الأمم المتحدة في منع “الإبادة الجماعية” التي تحدث في قطاع غزة.

وقال مخيبر، في خطاب إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن ما يحدث في غزة هو “نموذج للإبادة الجماعية”.

وأضاف أن حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وأغلب الدول الأوروبية متواطئة بشكل كامل في ما يحدث، ليس فقط عبر رفض الوفاء بالتزاماتها باتفاقيات جنيف، ولكن بإرسال الأسلحة والذخائر إلى القوات المهاجمة، وتقديم الدعم الاقتصادي والمعلومات الاستخباراتية لها، وتوفير غطاء سياسي ودبلوماسي للفظائع التي ترتكبها إسرائيل.

وقال مخيبر إن المشروع الاستعماري الأوروبي دخل مرحلة نهائية لتدمير بقايا الحياة الفلسطينية الأصلية.

وأوضح أن هيئات رئيسية بالأمم المتحدة استسلمت لنفوذ الولايات المتحدة واللوبي الإسرائيلي.

The #genocide we are witnessing in #Palestine is the product of decades of Israeli #impunity provided by the US & other western governments & decades of #dehumanization of the Palestinian people by western corporate media. Both must end now. Speak up for #HumanRights

— Craig Mokhiber (@CraigMokhiber) October 30, 2023