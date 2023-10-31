الأونروا: 70% من القتلى بغزة من الأطفال والنساء

قال المفوض العام لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، فيليب لازاريني، إن 70% من “القتلى” الفلسطينيين بقطاع غزة جراء الهجمات الإسرائيلية في الأسابيع الـ3 الماضية، هم من الأطفال والنساء.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته مساء أمس الاثنين في جلسة طارئة لمجلس الأمن، قال فيها إنه لا يوجد مكان آمن في غزة بسبب القصف الإسرائيلي.

ولفت إلى استهداف الكنائس والمساجد والمستشفيات والمرافق المدنية التي تؤوي النازحين في غزة، بشكل عشوائي، واصفا الهجمات الإسرائيلية بأنها عقاب جماعي لغزة مع الحصار.

من جانبها، أوضحت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) كاثرين راسل، أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت حتى الاثنين عن “مقتل” أكثر من 3400 طفل، وإصابة 6300 على الأقل.

وأضافت أن هذه الحصيلة تشير إلى “مقتل” أو إصابة 420 طفلا يوميا، وقالت “يجب أن تهزنا وتصدمنا هذه الأعداد حتى النخاع”.

وأشارت إلى أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن تدمير 221 مدرسة على الأقل، وأكثر من 177 ألف منزل بشكل تام أو جزئي.

وكان مجلس الأمن قد عقد اجتماعا طارئا حول الوضع في الشرق الأوسط والاستماع إلى إحاطات من مسؤولين في الأمم المتحدة حول الوضع الراهن.

ومنذ 24 يوما يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على قطاع، استشهد فيها أكثر من 8306 مواطنين بينهم 3457 طفلا، وأصيب 21048 آخرين، بحسب وزارة الصحة بغزة.