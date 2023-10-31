الاحتلال يعتقل 60 فلسطينيا فيرفع عدد المعتقلين بالضفة الغربية إلى 1740 منذ “طوفان الأقصى”

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنّت، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت 60 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الهيئة في بيان مشترك مع نادي الأسير الفلسطيني أن من بين المعتقلين امرأة، ونائب، وأن ذلك يأتي في إطار استمرار حملات الاعتقال، وعمليات الانتقام الجماعية الممنهجة من أبناء الشعب الفلسطيني.

وبحسب البيان تركزت عمليات الاعتقال في محافظات بيت لحم، والخليل، ونابلس، وشملت محافظات جنين، وسلفيت، وطولكرم، ورام الله، والقدس، ورافقها عمليات تنكيل ممنهجة بالمعتقلين وعائلاتهم، فضلا عن التهديد المستمر، وسياسة (العقاب الجماعي)، وعمليات التخريب التي طالت منازل المواطنين، ومنها منزل المعتقل الإداريّ نضال أبو عكر، من مخيّم الدهيشة، الذي أمضى أكثر من 18 عاما في سجون الاحتلال.

ولفتت هيئة الأسرى ونادي الأسير، إلى أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بلغت أكثر من 1740 اعتقال.

وأضاف البيان أن حالات الاعتقال تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط واحتجاز أفراد من عائلاتهم رهائن.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 24 يوما حربا على قطاع غزة، استشهد فيها أكثر من 8306 مواطنين بينهم 3457 طفلا، وأصيب 21048 آخرين، بحسب الناطق باسم وزارة الصحة في غزة.