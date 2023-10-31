البيت الأبيض: نعلم بمقتل آلاف المدنيين في غزة ولكنها حرب (فيديو)

أقر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، بمقتل آلاف المدنيين في قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية، لكنه برر بذلك بأنها “حرب”.

وقال كيربي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء “إسرائيل تحاول القضاء على حركة حماس وقادتها. نعم سقط آلاف الضحايا، نحن على يقين بذلك، ولكنها حرب”.

وسأله أحد الصحفيين “آلاف المدنيين الفلسطينيين سقطوا من بينهم 160 من أقربائي، كم من المدنيين الفلسطينيين ينبغي أن يلقوا حتفهم لتدعو أمريكا إلى وقف إطلاق النار؟”. وتأسّف له كيربى، وقال “نحن قلقون من أن وقف إطلاق النار سيسمح لحماس بتنظيم صفوفها وتنفيذ هجمات ضد إسرائيل، لذلك فالوقت الحالي ليس مناسبا لوقف إطلاق النار”.

وتعليقا على المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وأسفرت عن نحو 400 شهيد وجريح، قال كيربي “لا أنكر قتل المدنيين في غزة، لكنه ليس هدف القوات الإسرائيلية”.

وعن الدلائل التي تفيد بأن إسرائيل لا تستهدف المدنيين، أشار إلى المحادثات اليومية التي تجريها الإدارة الأمريكية مع نظرائها الإسرائيليين.

كأنها أهوال القيامة.. اللحظات الأولى لمجزرة #جباليا التي راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد وجريح #غزة_لحظة_بلحظة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/MFNaxPNX2s — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 31, 2023

وبشأن المعوقات التي تمنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، أوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي “يجب أن نعتمد أولا آلية كشف واضحة لكي يكون جميع الأطراف على ثقة بمحتوى هذه الشاحنات”، وأشار إلى أن من المعوقات “البنى التحتية التي تحول دون وصول الشاحنات إلى وجهتها”، لافتا إلى وجود محاولات لإدخال 100 شاحنة يوميا خلال الفترة المقبلة.

وأكد كيربي أن الولايات المتحدة لم تشهد دلائل على استغلال حماس للمساعدات الإنسانية التي دخلت القطاع حتى الآن.