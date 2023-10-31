الحوثيون يعلنون استهداف مواقع إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة ويتوعدون بالمزيد (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الثلاثاء، إطلاق عدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة على أهداف في إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع في مؤتمر صحفي “يشهد العالم ما يجري في فلسطين المحتلة، وما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أمريكي غاشم، حيث المجازر اليومية والإبادة الجماعية والدمار الشامل والحصار الخانق”.

وأضاف “قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيّرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة”.

وأكد المسؤول العسكري الحوثي أن هذه العملية هي الثالثة التي تنفذها القوات اليمنية، وتوعد “باستمرار قواتهم في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيّرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي”.

وأشار إلى أن العملية جاءت “من واقع الشعور بالمسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية والوطنية، واستجابة لمطالب شعبنا اليمني ومطالب الشعوب الحرة، ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة، وانتصارا للمظلومية التاريخية للشعب الفلسطيني العزيز”.

“العملية الثالثة من نوعها”.. الحوثيون يعلنون استهداف الاحـتلال الإسرائيلي بالصواريخ البالستية والمجنحة pic.twitter.com/qw33sOTPAU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 31, 2023

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، استخدامه منظومة “سهم” المضادة للصواريخ الباليستية، لاعتراض صاروخ أرض-أرض أُطلق من البحر الأحمر باتجاه إسرائيل.

وأشار الجيش إلى أنه تم استنفار الطائرات الحربية عقب رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر، حيث اعترضت “أهدافا معادية حلقت في المنطقة”، مؤكدا أنه سيكون في حالة تأهب في كل الجبهات.

بدوره، قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، اليوم، إن “هجمات الحوثيين لا يمكن التسامح معها”، دون أن يقدّم تفاصيل عن الرد الإسرائيلي.