القائد السابق للحرس الثوري الإيراني: لا يمكن القضاء على حماس والجهاد و”التطبيع” في المنطقة انتهى (فيديو)

قال محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، إنه لا يمكن القضاء على حركتي حماس أو الجهاد الإسلامي، مضيفا أن لديهما القوة الكافية للتصدي لإسرائيل.

وأضاف رضائي في لقاء مع الجزيرة مباشر، الاثنين، أن حماس حركة مقاومة شعبية ولها شرعية كاملة في ما تقوم به.

وتابع “نقبّل أيادي مقاومي حماس، ونقول لهم: أنتم تدافعون عن العالم الإسلامي”.

وأكد رضائي في لقائه مع الجزيرة مباشر أن إيران لم يكن لها أي دور في “طوفان الأقصى”، ولم تكن على علم بما سيحدث.

وأوضح أن إيران تقدّم المساعدة لقوى المقاومة، ولا تملي عليها ما يجب القيام به. وقال إن المقاومة هي من تتخذ قرارها.





وبشأن مدى احتمال تدخّل أطراف أخرى في الحرب الدائرة، قال رضائي إن كل الأمور محتملة خلال الأيام القادمة.

وأضاف أن الأيام المقبلة ستكون مهمة، مشيرا إلى أن إسرائيل تضغط بشكل جنوني على غزة من أجل الدخول إليها، قائلا إن الأمور تعتمد على ما سيقوم به الطرف الإسرائيلي.





وأعرب القائد السابق للحرس الثوري الإيراني عن اعتقاده أن عملية التطبيع بين بعض دول المنطقة وإسرائيل قد انتهت، قائلا إن الشعوب العربية والإسلامية تريد تحرير فلسطين.

وأضاف أن هناك نظاما جديدا للمنطقة يتشكل الآن.





واستبعد رضائي أن تقوم الولايات المتحدة بمهاجمة إيران، قائلا “الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يمكن أن يرتكب خطأ الهجوم على إيران أبدا”.

وأضاف “سندافع عن بلدنا وشعبنا بكل قوة، وأثبتنا ذلك مرارا وتكرارا، ونملك القدرات اللازمة لذلك”.