كتائب القسام تعرض فيديو لطوربيد “العاصف” بعد استخدامه لأول مرة خلال “طوفان الأقصى” (شاهد)

عرضت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو لطوربيد “العاصف” الموجَّه الذي أدخلته الخدمة لأول مرة خلال معركة “طوفان الأقصى”.

وقالت الكتائب، مساء الثلاثاء، إن طوربيد “العاصف” محلي الصنع.

وأعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، عن “استخدام طوربيد العاصف الموجَّه ضد الأهداف البحرية للمرة الأولى” في معركة طوفان الأقصى.