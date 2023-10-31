بعد مجزرة المخيم.. حماس ترد على ادعاء جيش الاحتلال قصف جباليا لتصفية أحد قادتها

نفت حركة حماس مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بوجود أحد قادة الحركة في موقع المجزرة التي ارتكبتها، اليوم الثلاثاء، في مخيم جباليا وأدت إلى استشهاد وإصابة المئات.

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في بيان “حديث العدو الصهيوني الإرهابي عن وجود أحد قيادات حماس في مخيم جباليا مكان المجزرة الإجرامية التي حدثت اليوم، كاذب ولا أساس له من الصحة”.

وأضاف “العدو الصهيوني الإرهابي المجرم يحاول أن يبرر جريمته البشعة ضد المدنيين الآمنين والأطفال والنساء في مخيم جباليا”.

ومساء الثلاثاء، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية “واسعة النطاق” استهدفت مخيم جباليا شمالي قطاع غزة “أوقعت 400 ضحية بين شهيد وجريح ودمرت حيا سكنيا كاملا”، حسب سلطات القطاع.

عاجل | وزارة الصحة في غزة: عشرات الشهداء والجرحى في مجـ ـزرة جديدة في مخيم جباليا#غزة_تحت_القصف | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/Onj6iWPHb7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 31, 2023

وفي وقت سابق، ادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هغاري تصفية إبراهيم البياري قائد كتيبة وسط جباليا التابعة لكتائب القسام، لتبرير المذبحة التي قامت بها إسرائيل بقصف مخيم جباليا.

وأضاف متحدث جيش الاحتلال أن البياري قاد إرسال مقاتلي النخبة في “حماس” لشن الهجوم على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وادعى خلال إحاطته الصحفية اليومية “تمت تصفيته في إطار غارة واسعة النطاق على مخربين وبنى تحتية إرهابية تابعة لكتيبة وسط جباليا، التي سيطرت على مبانٍ مدنية في مدينة غزة”.

في السياق، وصف هغاري المعارك التي تخوضها قوات جيش الاحتلال مع فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة بالمعقد، قائلا “هذا قتال معقد وجها لوجه، لقد فقدنا مقاتلين في المعارك”.





وكان جيش الاحتلال قد أعلن مقتل اثنين من جنوده وإصابة آخرين بجروح خطرة، خلال المعارك في شمالي قطاع غزة، الثلاثاء.

كما أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها تمكنوا من تدمير 22 آلية عسكرية بقذائف “الياسين 105” المضادة للدروع وشديدة التدمير وعالية الاختراق.





وقال أبو عبيدة المتحدث باسم القسام في خطاب متلفز “هاجم مجاهدونا دبابات وآليات العدو بمختلف أنواع العبوات المضادة للدروع والأفراد، ونفذوا عمليات تسلل على قوات العدو، وتمكنوا من قتل وإصابة عدد كبير من جنوده في مختلف نقاط الاشتباك”.