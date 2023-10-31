جيش الاحتلال يعلن مقتل اثنين من جنوده في غزة و”القسام” تؤكد تدمير آليات إسرائيلية بعد “كمين محكم”

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل اثنين من جنوده وإصابة آخرين بجروح خطرة، خلال المعارك في شمالي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن “جنديين إسرائيليين قُتلا خلال قتال في شمال غزة”، وذلك بعد ساعات من تأكيده أنه يخوض “معارك ضارية” مع كتائب القسام في هذه المنطقة من القطاع.

وأضاف أن الجندي روعي وولف من مدينة رمات غان (وسط) والجندي لافي ليفشيتس من موديعين مكابيم ريعوت (وسط) قُتلا خلال المعارك بشمال القطاع.

وأوضح أن الجنديين القتيلين كانا يخدمان في لواء غيفعاتي، وهو أحد ألوية المشاة في جيش الاحتلال تحت قيادة المنطقة الجنوبية.

وأشار بيان جيش الاحتلال إلى أن جنديين آخرين في اللواء نفسه أصيبا بجروح خطرة خلال المعارك ذاتها.

في السياق، أعلنت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) أنها دمرت 3 آليات بقذائف “الياسين 105” وآلية رابعة قدمت لنجدة الآليات التي بقيت تشتعل، بعد أن أوقعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في منطقة جحر الديك بغزة “في كمين محكم”.

وأكدت الكتائب في بيان “انسحب المجاهدون بسلام قبل أن يتم دك منطقة الكمين بقذائف الهاون”.

وفجر اليوم، أعلنت “القسام” أن مقاتليها اشتبكوا مع قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب غزة ودمروا 3 آليات بقذائف “الياسين 105”.

كما أكدت الكتائب أن مقاتليها التحموا مع آليات الاحتلال المتوغلة شرق حي الزيتون، وقاموا بتفجير إحداها بعد وضع “عبوة شواظ” على برجها.

وفي وقت سابق اليوم، قالت كتائب القسام في بيان “التوغلات البرّية لجيش الاحتلال الصهيوني على محاور مختلفة من مدينة غزة، تحت غطاء كثيف من القصف الجوي والمدفعي، هي محاولة بائسة لمجلس حرب الاحتلال، لتحقيق إنجاز متوهَّم لتغطية فشلهم العسكري والأمني، وترميم صورة هزيمتهم الاستراتيجية في السابع من أكتوبر المجيد”.

وأضافت “كتائب القسام والمقاومة الباسلة تخوض معارك بطولية، وتشتبك بقوة مع أرتال الدبابات والآليات العسكرية المتوغلة شمال وجنوب مدينة غزة، وتوقع فيها خسائر مباشرة على أكثر من محور”.