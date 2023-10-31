حكومة غزة: قصف الاحتلال ألحق أضرارا بـ203 مدارس 45 منها خرجت من الخدمة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ألحقت أضرارا بـ203 مدارس، منها 45 مدرسة خرجت من الخدمة.

وقال مدير المكتب، سلامة معروف، في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين إن الاحتلال دمّر 85 مقرا حكوميا وعشرات المرافق العامة والخدماتية وألحق بها ضررا كبيرا، وإنه أوقع أضرارا متنوعة بـ203 مدارس، منها 45 مدرسة خرجت من الخدمة.

وأضاف “الغارات الإسرائيلية على القطاع تسببت في تدمير 47 مسجدا، وتضرر 3 كنائس”.

وتابع قائلا “أكثر من 200 ألف وحدة تضررت، منها قرابة 32500 وحدة سكنية هدمت كليًّا وغير صالحة للسكن، وما زالت هذه الإحصائيات غير مكتملة بسبب شدة القصف على القطاع”.

وأوضح معروف أن 18 ألف طن من المتفجرات التي قصف بها الاحتلال غزة، توازي حجم القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما وتزيد عليها بنصف.

وأشار معروف إلى أن إسرائيل ارتكبت 908 مجازر في حق العائلات الفلسطينية راح ضحيتها آلاف الشهداء، كما ارتقى 35 صحفيا و124 من الكوادر الطبية و18 من طواقم الإنقاذ من الدفاع المدني.

ومنذ 24 يوما يشنّ الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، استشهد فيها أكثر من 8306 مواطنين بينهم 3457 طفلا، وأصيب 21048 آخرين، بحسب بيانات رسمية.