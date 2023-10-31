سرايا القدس توجه رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة (فيديو)

قال أبو حمزة، الناطق العسكري باسم سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد) إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسم صورا وهمية لمحاولاته التوغل بريّا في قطاع غزة.

وأضاف في خطاب متلفز، الاثنين، أنه تم “استدراج جنود العدو إلى كمائن الرعب والموت” في غزة.

وتابع أن قوات سرايا القدس برفقة فصائل المقاومة “تواصل استبسالها ميدانيا عبر التصدي للمناورات البرية البائسة التي ينفذها جيش العدو في ساحات الجحيم، في محاولة لإعادة الثقة في فرقة غزة التي تم استهدافها في معركة طوفان الأقصى”، وفق قوله.

وخاطب أبو حمزة جيش الاحتلال قائلا “يا جيش الهزائم وقوافل الجرذان القادمة إلى غزة العزة، أخبروا غالانت (وزير الدفاع) وهاليفي (رئيس الأركان) ما الذي حصل لكم غرب بيت لاهيا وشرق خان يونس وبيت حانون”.

وتابع “يا قوافل الجرذان، أخبروا قادتكم ماذا حدث لكم في حي الزيتون اليوم، وكيف تم استدراجكم كالأغبياء إلى كمائن الموت وحقول الرعب. تقدّموا، إنا والله بكم متربصون”.

وأكد أبو حمزة أن فصائل المقاومة ستواصل معركة طوفان الأقصى، مشيرا إلى الحاضنة الشعبية التي تتمتع بها من أبناء قطاع غزة.

وأوضح أن نتائج معركة “طوفان الأقصى” بدأت تظهر جلية على “المشهد الداخلي للعدو”.

واستطرد “رسالتنا لأهالي الأسرى الصهاينة: إن قيادتكم تغامر بأرواح أبنائكم على حساب عامل الوقت في محاولة لقتلهم وإزهاق أرواحهم هربا من دفع الثمن”، مؤكدا مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين لدى “سرايا القدس” جراء قصف الاحتلال على غزة.

وختم أبو حمزة قائلا “على العدو أن يتوقف عن سياسة المراوغة، فكل دقيقة تمضي هي خطر على حياة أسراه”.