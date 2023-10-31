نشره جيشها.. إسرائيل تنتقد “سي إن إن” لاستخدامها وصفا عن أسيرة أعلن الاحتلال تحريرها

اعترضت السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة على استخدام شبكة “سي إن إن” الأمريكية كلمة “تحرير” بدلا من “إنقاذ” في خبرها عن الأسيرة التي قال جيش الاحتلال إنه نجح في تحريرها، أمس الاثنين.

ونشرت السفارة في حسابها على منصة “إكس” صورة للخبر الذي نشرته الشبكة على حسابها واستخدمت فيه كلمة “تحرير” ووضعت على الكلمة خطين متقاطعين وكتبت تحتها “إنقاذ”.

وعلقت السفارة مخاطبة شبكة سي إن إن “صححنا لكم الأمر”.

وعلى عكس ما قامت به السفارة الإسرائيلية في واشنطن، استخدم أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي كلمة “تحرير” ولم يستخدم كلمة “إنقاذ”.