شاهد: مصر تستعد لاستقبال 81 من جرحى غزة وتجهز مستشفى ميدانيا قرب معبر رفح

أنشأت السلطات المصرية مستشفى ميدانيا في شمال شرقي سيناء، استعدادا لاستقبال الجرحى من قطاع غزة الذي يتعرض لمجازر يومية جراء العدوان الإسرائيلي لليوم الـ25 على التوالي.

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بقطاع غزة، في بيان الثلاثاء “تم إبلاغنا من الجانب المصري أن يوم غد الأربعاء ستتم مغادرة 81 جريحا من الإصابات الخطرة للعلاج في مستشفيات مصر”.

بدوره، أكد محافظ شمال سيناء اللواء محمد شوشة، في تصريح متلفز مساء الثلاثاء، أنه سيتم استقبال جرحى فلسطينيين عبر معبر رفح للعلاج بدءا من الأربعاء، مؤكدا أن جميع مستشفيات سيناء جاهزة لاستقبال الجرحى وليس المستشفى الميداني فقط.

وأفاد مسؤول في مديرية الصحة والسكان بمحافظة شمال سيناء بوصول 12 “كرفانا” متنقلا و4 خيام، طول كل منها 15 مترا وتتسع لـ20 سريرا، إلى موقع المستشفى في مدينة الشيخ زويد، على بُعد نحو 15 كيلومترا عن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأناضول عن المسؤول قوله إنه سيتم تخصيص 3 أماكن لإقامة المرافقين للجرحى في مدينتي الشيخ زويد والعريش وتقديم كل الخدمات لهم، وذلك “فور الإعلان عن فتح معبر رفح أمام الجرحى”.

ورفعت وزارة الصحة حالة الطوارئ في مستشفيات شمال سيناء القريبة من غزة، وتضم 4 مستشفيات طوارئ، وهي مستشفى رفح ومستشفى العريش ومستشفى الشيخ زويد ومستشفى بئر العبد، بالإضافة إلى المستشفيات الميدانية التي يجري إنشاؤها.

ومنذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تقطع إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان قطاع غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2006.