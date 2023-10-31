400 شهيد وجريح في مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي بجباليا (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الثلاثاء، أن قصفا لجيش الاحتلال الإسرائيلي أوقع 400 على الأقل بين شهيد وجريح، ودمر حيا كاملا في مخيم جباليا شمالي القطاع.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في مؤتمر صحفي إن الأعداد الأولية تشير إلى 400 ضحية بين شهيد وجريح إثر قصف إسرائيلي دمر حيا كاملا في مخيم جباليا.

وأضاف أن الاحتلال ارتكب مجزرة بقصف حي سكني كامل في منطقة مخيم جباليا بـ 6 قنابل تزن القنبلة طنا من المتفجرات دمرت حي بلوك 6 بشكل كامل.

وتابع البزم “العدد الأكبر من ضحايا القصف الإسرائيلي بمخيم جباليا هم من الأطفال والنساء”.

وأشار إلى أن الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في ظل توسيع العدوان البري على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

واوضح البزم أن الاحتلال قام بالدخول من محاور عدة إلى قطاع غزة ومنها المحور الشمالي الغربي للقطاع وقام بتدمير كل الأحياء السكنية التي أمامه، ما أدى إلى ارتكاب مجازر وتشريد الآلاف.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال ما زالت توسع من دخولها البري في منطقة جنوب مدينة غزة والمنطقة الشمالية الغربية.