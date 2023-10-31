كتائب القسام تعلن الاشتباك مع قوات الاحتلال جنوب غزة واستهداف آلياتها بقذائف الياسين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، أن مقاتليها يشتبكون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محور جنوب غزة.

وقالت “القسام” في ساعة مبكرة الثلاثاء على منصة تليغرام إن مقاتليها “يلتحمون بقوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة ويستهدفون 4 آليات بقذائف الياسين 105 والعبوات الناسفة”.

وأضافت “استهدفنا دبابة وجرافة إسرائيلية في محور شمال غرب غزة بقذيفتي الياسين 105”.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت “كتائب القسام” في بيان إنها جددت القصف على تل أبيب “ردا على المجازر”.

وأعلنت استهداف آليتين إسرائيليتين “توغلتا” في حي “الزيتون” شرق مدينة غزة، بقذائف الياسين 105.

وقالت “سرايا القدس” الذراع العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، الاثنين، إن مقاتليها أوقعوا قوة إسرائيلية في “كمين هندسي محكم” شرقي حي الزيتون في قطاع غزة.

ومنذ 24 يوما يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على الأحياء السكنية في غزة، استشهد خلالها أكثر من 8306 بينهم 3457 طفلا، وأصيب نحو 21048 ، بحسب بيانات رسمية.