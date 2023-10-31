مئات الشهداء والجرحى في 3 مجازر متزامنة بمخيمات جباليا والنصيرات والشاطئ (فيديو)

أعلنت السلطات الصحية في غزة، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد وإصابة المئات في 3 مجازر متزامنة للاحتلال الإسرائيلي بمخيمات جباليا والنصيرات والشاطئ في قطاع غزة.

وقال مدير المستشفى الإندونيسي في غزة للجزيرة مباشر إن أكثر من 400 شخص سقطوا ما بين شهيد وجريح بعد قصف الاحتلال حيا سكنيا في مخيم جباليا شمالي القطاع.





وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة للجزيرة مباشر إنه من المتوقع ارتفاع عدد الضحايا جراء المجزرة.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم إن الاحتلال “قصف حيا سكنيا كاملا في منطقة مخيم جباليا بـ6 قنابل تزن القنبلة طنا من المتفجرات، دمرت حي بلوك 6 بشكل كامل”.





كما استُشهد 50 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال بعد أن قصف برج المهندسين في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن أكثر من 10 أشخاص استُشهدوا وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، بقصف استهدف منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.