مصر تعلق على مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا

أدانت مصر، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلي “اللاإنساني” الذي طال مربعا سكنيا بمخيم جباليا (في غزة)، مما أسفر عن سقوط أكثر من 400 مدني بين شهيد وجريح.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، عقب قصف إسرائيلي استهدف حيا سكنيا كاملا بمخيم جباليا شمالل قطاع غزة، أوقع مئات الشهداء والجرحى.





وعَدَّت مصر ذلك “انتهاكا صارخا جديدا للقوات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يزيد الأزمة الراهنة تعقيدا، وينذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على المستويات كافة”.

ووفق البيان، حذرت مصر من “مغبة استمرار تلك الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين العزل في أماكن إيوائهم وبمحيط المراكز والمستشفيات الطبية التي يلجؤون إليها هربا من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، ودون أي اكتراث بالأرواح التي تُزهق”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم أن قصفا إسرائيليا أوقع 400 ضحية بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال، ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمالي القطاع.