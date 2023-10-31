وزارة الصحة تعلن بدء العد التنازلي لتوقف المولد الكهربائي الرئيس في مجمع الشفاء الطبي بغزة (فيديو)

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة اليوم الاثنين بدء العد التنازلي لتوقف المولد الكهربائي الرئيس في مجمع الشفاء الطبي والمولد الكهربائي الرئيسي في المستشفى الاندونيسي بنهاية يوم غد الأربعاء.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي حول التداعيات الصحية الخطيرة للعدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الخامس والعشرين على قطاع غزة.

أبرز ما جاء على لسان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: