وزارة الصحة تعلن بدء العد التنازلي لتوقف المولد الكهربائي الرئيس في مجمع الشفاء الطبي بغزة (فيديو)
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31/10/2023
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة اليوم الاثنين بدء العد التنازلي لتوقف المولد الكهربائي الرئيس في مجمع الشفاء الطبي والمولد الكهربائي الرئيسي في المستشفى الاندونيسي بنهاية يوم غد الأربعاء.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي حول التداعيات الصحية الخطيرة للعدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الخامس والعشرين على قطاع غزة.
أبرز ما جاء على لسان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة:
- الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 18 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 216 شهيدا معظمهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة الذي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنه مناطق آمنة.
- ارتفاع عدد المجازر التي تعمد الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق عائلات قطاع غزة إلى 926 مجزرة.
- ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 8525 شهيدا منهم 3542 طفلا و2187 سيدة وإصابة 21543 مواطنًا بجروح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري.
- وزارة الصحة تلقت 2000 بلاغ عن مفقودين منهم 1100 طفل ما زالوا تحت الأنقاض.
- الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 130 كادرا صحيا وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها من الخدمة.
- الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 57 مؤسسة صحية وإخراج 15 مستشفى و32 مركز رعاية أولية من الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود.
- من الواضح ان الاحتلال الإسرائيلي الذي ما زال يهدد مستشفى الصداقة التركي ولم يتم اتخاذ أي إجراءات رادعة بحقه أنه اعتبر ذلك ضوءا أخضر وقام بالفعل بتدمير أجزاء من المستشفى نتيجة قصفه صباح اليوم.
- نناشد رئيس الجمهورية التركية الطيب رجب أردوغان أن لا يسمح بطمس المعلم الإنساني التركي في غزة.
- الاحتلال الإسرائيلي يكرر استهداف محيط مستشفى القدس والمستشفى الإندونيسي مما يعرض حياة الجرحى والمرضى والطواقم الطبية والنازحين للخطر.
- نناشد المؤسسات الإنسانية تفعيل القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المنظومة الصحية وتحييدها عن الاستهداف والتهديد.
- وزارة الصحة تعلن بدء العد التنازلي لتوقف المولد الكهربائي الرئيس في مجمع الشفاء الطبي وكذلك المولد الكهربائي الرئيسي في مستشفى الإندونيسي مع نهاية يوم غد الأربعاء.
- نطالب كافة الأطراف بإجراء تدخلات عاجلة لإسعاف المنظومة الصحية بالوقود والأدوية والمستهلكات الطبية لتمكينها من استعادة وظائفها في إنقاذ حياة آلاف الجرحى والمرضى.
- نطالب الأشقاء في جمهورية مصر العربية بفتح معبر رفح البري كالمعتاد وإدخال المساعدات الطبية والوقود والوفود الطبية وخروج الجرحى والمرضى بشكل عاجل.
- نطالب كافة الجهات بالعمل على الحد من تفاقم الكارثة الصحية بين مئات آلاف النازحين جراء انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية والمعدية والجدري المائي.
- نناشد كافة الطلبة والخريجين من كليات الطب والتمريض والمتقاعدين من الأطباء والممرضين للالتحاق فورا بالعمل في المستشفيات.
- نناشد أبناء شعبنا التوجه فورا للتبرع بالدم في كافة المستشفيات وفروع بنك الدم في قطاع غزة.
- نطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل على توفير كميات كبيرة من وحدات الدم من خارج قطاع غزة لسد حاجة المستشفيات.
المصدر : الجزيرة مباشر