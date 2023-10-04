الداخلية التركية تكشف هوية المنفذ الثاني لهجوم أنقرة

كشفت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأربعاء، عن هوية المنفذ الثاني للهجوم الذي استهدف مبنى المديرية العامة للأمن في العاصمة أنقرة، قبل أيام.

وفي بيان صادر عنها، أعلنت الداخلية التركية أن المنفذ الثاني هو أوزكان شاهين العضو في حزب العمال الكردستاني.

وأضاف أن السلطات الأمنية تواصل التحقيق في الحادثة، مؤكدا “الاستمرار بحزم في مكافحة الإرهاب حتى القضاء على آخر عناصره”.

وكانت الداخلية التركية قد كشفت في وقت سابق عن هوية المنفذ الأول للهجوم، وهو حسن أوغوز الملقب بكانيفار أردال، العضو في حزب العمال الكردستاني.

وفي صباح الأحد الماضي، وصل شخصان بسيارة تجارية صغيرة أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة، ونفذا هجوما، بحسب تصريح لوزير الداخلية علي يرلي كايا.

وقام أحدهما بتفجير نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الآخر، وأصيب اثنان من عناصر الأمن التركي بجروح طفيفة جراء إطلاق النار.

ولاحقاً تبنى حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا “إرهابيا” مسؤوليته عن الهجوم.