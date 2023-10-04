فرنسا.. احتجاجات في مدرسة ثانوية بعد معاقبة طالبة مسلمة بسبب العباءة

وثّق نشطاء احتجاجات في مدرسة ثانوية فرنسية، أمس الثلاثاء، بعد أن تمت معاقبة طالبة مسلمة بحجة ارتدائها العباءة الممنوعة من السلطات داخل المؤسسات التربوية.

وانتشرت عبر منصات التواصل في فرنسا مقاطع “فيديو”، أظهرت عددًا من طلبة ثانوية “كلوبير” في العاصمة الفرنسية باريس، وهم يحتجون ضد قرار الإدارة بمعاقبة إحدى الطالبات بدعوى أنها ارتدت العباءة.

وقام الطلبة بإغلاق مداخل المدرسة بصناديق القمامة، وهتفوا طويلًا ضد سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون التي قالوا إنها تشجع على كراهية الإسلام وتوصم المسلمين أكثر فأكثر.

وقالت وسائل إعلام محلية إن عدد المحتجين بلغ 150 طالبًا وطالبة قبل أن تتدخل قوات الأمن لإنهاء الاحتجاج.

وأعلن وزير التربية الوطنية الفرنسي غابرييل أتال، قبل بداية العام الدراسي، منع ارتداء العباءة في مدارس فرنسا، وأيده في القرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتعدّ فرنسا اللباس الطويل الذي ترتديه الفتيات المسمى بالعباءة “رمزًا دينيًا”، كما تحظر في الوقت الراهن الحجاب في المدارس الابتدائية والثانوية.

وانتقدت الأمم المتحدة قرار فرنسا حظر ارتداء العباءة في المدارس الابتدائية والثانوية، وفق تصريحات صحفية لمتحدثة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارتا هيرتادو.

Je rentre mais le blocus tient encore à l’heure actuelle pic.twitter.com/dnpVCL23tC — tulyppe (@tulyppe) October 3, 2023