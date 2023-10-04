مئات المستوطنين والمتطرفين اليهود يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

وكالة الأنباء الفلسطينية: شرطة الاحتلال تعزز إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة قبيل مسيرة استيطانية تنطلق عصر اليوم

انتشار قوات الاحتلال حول باب الأسباط وباب حطة وباب القطانين بالقدس القديمة لحماية المستوطنين تزامنا مع الأعياد اليهودية

محافظة القدس: قوات الاحتلال تحول البلدة القديمة لثكنة عسكرية وتمنع المقدسيين من دخول الأقصى بهدف تأمين اقتحامات المستوطنين

الخارجية الفلسطينية: نطالب بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف إرهاب بن غفير ضد الأسرى واتخاذ ما يلزم من إجراءات عملية لضمان حقوقهم