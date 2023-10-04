مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يشدّد اجراءاته في البلدة القديمة (فيديو)

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشدَّدة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وعززت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة، قبيل مسيرة استيطانية تنظمها بلدية الاحتلال في خامس أيام ما يسمى “عيد العُرش”، وتنطلق رسميًّا الساعة الثالثة عصرًا، ومن المتوقع أن يحضرها عشرات الآلاف.

وانتشرت قوات الاحتلال في منطقتي باب الأسباط وباب حطة بالقدس القديمة، وأدى عشرات المستوطنين طقوسًا تلمودية عند باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، تزامنًا مع وجود العشرات منهم في المنطقة.

وتجولت مجموعات كبيرة من المستوطنين في أزقة البلدة القديمة من القدس المحتلة، وأدَّت طقوسًا تلمودية عند أبواب الأقصى، وتحديدًا عند بابَي السلسلة والقطانين.

تغطية صحفية: "مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى من جهة باب الأسباط". pic.twitter.com/k394vi5sJk — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 4, 2023

وفرضت سلطات الاحتلال بالتزامن مع عيد “العُرش” اليهودي، قيودًا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ48، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وتستمر أيام عيد “العُرش” حتى السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وكثفت “منظمات الهيكل” المزعوم هذه الفترة دعواتها لزيادة أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى.

وعيد “العُرش” هو المناسبة الثالثة ضمن موسم الأعياد اليهودية هذا العام، ويأتي بعد رأس السنة العبرية الجديدة و”يوم الغفران”.

ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية للتضييق على الفلسطينيين، بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة، حيث دعت جماعات يمينية يهودية إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد بمناسبة تلك الأعياد.